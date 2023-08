Osnabrück - An den 375. Jahrestag des Westfälischen Friedens am kommenden Sonntag gedenkt die Stadt Osnabrück mit einer literarischen Veranstaltung: Schauspieler Ben Becker lese zum Jahrestag Texte aus Vergangenheit und Gegenwart, die sich mit dem Westfälischen Frieden beschäftigen, teilte die Stadt am Dienstag mit. Becker umkreise bei der Lesung die Frage, was uns der Westfälische Friede heute noch zu sagen habe. Ausgesucht wurden die Texte von dem Autoren und Dramaturgen John von Düffel und dem Leiter des Literaturbüros Westniedersachsen, Jens Peters.

Auch der Ort des historischen Handschlags, der vor 375 Jahren das Ende des Dreißigjährigen Krieges einleitete, soll am Sonntag für die Öffentlichkeit zugänglich werden: Der Bischofsgarten hinter der Großen Domsfreiheit steht von 13 Uhr an für Besucherinnen und Besucher offen. Geboten wird eine Druckwerkstatt für Kinder und eine Präsentation archäologischer Fundstücke. Außerdem gibt es Führungen durch den Bischofskeller und den Bischofsgarten, ein Erzähltheater sowie szenische Schauspiele der Stadtspieler, die die Zeit der Friedensverhandlungen zum Westfälischen Frieden wieder aufgreifen.

Der Eintritt ist überall frei. Zur Open-Air-Lesung mit Ben Becker auf dem Markt steht eine begrenzte Auswahl von Sitzgelegenheiten bereit.

Am 6. August 1648 beschlossen die Gesandten in Osnabrück per Handschlag rechtsverbindlich den Osnabrücker Friedensvertrag, der das Ende des Dreißigjährigen Krieges einleitete.