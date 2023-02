Magdeburg - Viele Wolken und milde Temperaturen erwarten die Menschen in Sachsen-Anhalt zur Wochenmitte. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, startet der Tag mit dichten Wolken am Himmel. Dabei bleibt es trocken - bei Höchsttemperaturen zwischen 11 und 14 Grad. In der Nacht zu Donnerstag halten sich die Wolken. Es kühlt auf Werte zwischen 3 und 6 Grad ab.

Der Donnerstag wird laut DWD weiterhin bewölkt, dazu regnet es im Westen gebietsweise. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 12 Grad. Nachts klingt der Regen ab und es lockert im Norden etwas auf - bei Tiefstwerten zwischen 1 und 4 Grad.

Am Freitag verdichten sich dann die Wolken und es treten zeitweise Regenschauer auf. Dabei wird es ein wenig kälter, es werden Temperaturen zwischen 2 und 7 Grad erwartet. In der Nacht regnet es vereinzelt, im Harz kommt es zu Schneefall. Es kühlt auf frische Temperaturen zwischen 0 und 2 Grad ab.