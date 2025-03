Berlin/Potsdam - Der Himmel über Berlin und Brandenburg bleibt vielerorts grau. Nur im Nordwesten kommt im Verlauf des Tages immer mal wieder länger die Sonne raus, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Am frühen Morgen herrschten noch Minusgrade, im Laufe des Tages klettern die Temperaturen auf höchstens 5 bis 8 Grad. Es bleibt trocken.

Zum Teil ist es nebelig-trüb. Die BVG-Fähre 12, die über die Dahme fährt, musste am Morgen wegen schlechter Sicht vorübergehend ihren Betrieb einstellen.

In der Nacht auf Freitag ist es wechselnd bis stark bewölkt mit Tiefstwerten zwischen 1 und minus 2 Grad. Vereinzeln kann es glatt werden. Am Freitag soll es ab mittags von Südwesten her regnen. Es werden Höchstwerte von 7 Grad erwartet.