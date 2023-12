Bedecktes Winterwetter in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - In den kommenden Tagen erwartet die Menschen in Sachsen-Anhalt eine Mischung aus Schnee, Schneeregen und Regen. Der Dienstag beginnt bewölkt und regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Norden und im Bergland kann es auch zu Schnee kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei null bis vier, im Harz und der Altmark bei null Grad.

Die Nacht zum Mittwoch bleibt bedeckt. Niederschläge ziehen aus dem Süden her auf. Es kann zu Glätte kommen. Die Temperaturen sinken auf ein bis minus zwei Grad. Auch am Mittwoch wird es bewölkt, mit gelegentlich etwas Regen oder Schneeregen. Die Höchsttemperaturen liegen bei null bis vier, im Harz bei minus einem bis plus zwei Grad.

Stark bewölkt wird auch die Nacht zum Donnerstag. Weiterhin kann es zu Schnee oder Schneeregen und Glätte kommen. Die Temperaturen fallen auf minus ein bis plus zwei Grad, im Harz auf minus vier Grad. Am Donnerstag lockert der Himmel im Tagesverlauf etwas auf. Die Niederschläge lassen nach. Dabei liegen die Höchsttemperaturen bei einem bis vier, im Harz bei minus zwei bis zwei Grad.