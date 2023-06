Berlin - Die Bedrohung durch Russland mit immer mehr Internet-Attacken, Kampagnen mit Fake-News und Spionage ist während des Krieges gegen die Ukraine noch gestiegen. Durch den Krieg habe sich „die potenzielle Gefährdung von Politik, Gesellschaft und Wirtschaft durch mögliche russische Spionageaktivitäten erhöht“, schreibt der Berliner Verfassungsschutz in seinem Bericht über das vergangene Jahr 2022.

AKTIVITÄTEN RUSSLANDS: Die Aktionen russischer Geheimdienste reichten von klassischer Spionage über Cyberangriffe bis hin zu Desinformationskampagnen. Die immer komplexeren Internetattacken richteten sich „gezielt gegen IT-Systeme“. Es gehe darum, „unerkannt Informationen aus elektronischen Kommunikations- und Datenverarbeitungssystemen abzuziehen“, Schaden zu verursachen und Systeme lahmzulegen, so der Verfassungsschutz. Die Erfolgswahrscheinlichkeit sei hoch und zugleich das Risiko gering.

„Darüber hinaus versuchen von Russland gesteuerte oder beeinflusste Stellen, mit Desinformationskampagnen Einfluss auf die öffentliche Meinung zu nehmen und die Gesellschaft zu spalten“, schreibt Verfassungsschutz-Chef Michael Fischer im Vorwort. Es gehe bei Konflikten inzwischen um „hybride Bedrohungen“: klassische Militäreinsätze, wirtschaftlicher Druck, Computerangriffe sowie Propaganda in Medien und sozialen Netzwerken.

DEUTSCHE EXTREMISTEN UND DER KRIEG: Der russische Krieg gegen die Ukraine sei von verschiedenen verfassungsfeindlichen Gruppen in Berlin für ihre Propaganda genutzt worden, heißt es im Bericht. Vor allem Rechtsextremisten, aber auch Linksextremisten und Islamisten hätten versucht, „Ängste zu schüren und mit vermeintlich einfachen Lösungen Menschen für ihre demokratiefeindlichen Ziele zu vereinnahmen“.

Die Rechtsextremisten hätten mit Blick auf den Krieg „fundamentale Kritik an staatlichem Handeln“ geübt, um größere Bevölkerungsgruppen zu mobilisieren. Dabei seien sich die verschiedenen Gruppen nicht einig gewesen, ob Russland oder die Ukraine unterstützt werden sollte. Auch die Linksextremisten hatten keine einheitliche Haltung. „Auf der einen Seite wurde Russland als Aggressor gebrandmarkt. Auf der anderen Seite wurden potenzielle Reaktionen der NATO sowie Waffenlieferungen an die Ukraine (...) scharf kritisiert.

RECHTSEXTREMISMUS: War 2021 noch die Corona-Pandemie ein zentrales Thema von Rechtsextremisten und Neonazis, konzentrierte sich die Szene seit Februar 2022 mit Agitation und Aktionen auf den Krieg. Die vielen Flüchtlinge und die Debatte über wirtschaftliche Folgen des Krieges führten im Verlauf des Jahres zu zunehmenden flüchtlingsfeindlichen und rassistischen Positionen. „Das zentrale Narrativ dieser Propaganda richtete sich gegen ukrainische Geflüchtete, denen Betrug mit Sozialleistungen vorgeworfen wurde.“

1450 Menschen rechnete der Verfassungsschutz der rechtsextremistischen Szene zu. 770 davon seien gewaltbereit. Die Größenordnungen änderte sich in den vergangenen Jahren kaum. Die meisten Rechtsextremisten gehörten keinen Vereinigungen oder Parteien an. Zur NPD gehörten 170 Vertreter, zur Gruppe „Der III. Weg“ 80.

Dazu kommen etwa 700 Mitglieder der Szene der sogenannten REICHSBÜRGER, davon seien 150 rechtsextremistisch eingestellt.

LINKSEXTREMISMUS: Das Aktionsniveau der linksautonomen Szene sei vergleichsweise niedrig geblieben. Das Berichtsjahr bestätige die „momentane Stagnation“. Mittelpunkt der Aktivitäten waren die Themen Anti-Repression, also der Kampf gegen vermeintliche staatliche Überwachung und Kontrolle sowie Proteste gegen Inflation. Dieser Szene werden 3700 Menschen zugeordnet, 100 weniger als im Jahr 2021. Auch die Gewaltbereitschaft sei erneut rückläufig gewesen. 2021 zählte der Verfassungsschutzbericht 950 gewaltbereite Linksextremisten, 2022 sind es nur noch 850.

ISLAMISMUS UND JUGEND: Die Verbreitung islamistisch-salafistischer Propaganda verlagere sich noch stärker als zuvor ins Internet auf Plattformen wie Instagram und Telegram, stellt der Verfassungsschutz fest. Ein Berliner Salafist verbreitete beispielsweise über Telegram Kampfhymnen des sogenannten Islamischen Staats (IS).

Zudem gebe es eine „„TikTok-isierung“ des Salafismus in Berlin“. Propagandaformate richteten sich „explizit an Jugendliche“ über die von ihnen genutzten Medien. Die wichtigste Plattform sei das soziale Netzwerk TikTok. Extremistische Inhalte würden hier in kurzen Videos und unterschwellig verbreitet und funktionieren als „Köder“ für Jugendliche, um ihnen die salafistische Ideologie näher zu bringen. „In vielen dieser Videos beantworten salafistische Prediger kurze Fragen, in denen es vor allem um die Unterscheidung zwischen erlaubt (halal) oder verboten (haram) geht.“

Insgesamt sei die Gefährdung durch den islamistischen Terrorismus unverändert hoch. 2270 Angehörige dieser Szene gebe es. 1100 darunter seien Salafisten, 350 davon gewaltbereit. Die Gewaltbereitschaft sei gegenüber 2021 gesunken, damals hatte der Berliner Verfassungsschutz noch 450 gewaltbereite Salafisten gezählt.