Berlin - Ein Mann soll in einem Studentenwohnheim in Berlin-Friedrichshain eine Softair-Waffe auf einen anderen Mann gerichtet haben. Der Vorfall habe den Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) ausgelöst, teilte die Polizei mit. Der bedrohte 41-Jährige soll am Sonntagabend in der Warschauer Straße Hilfe in der Lobby gesucht haben. Die Polizei räumte daraufhin die Lobby und den Eingangsbereich.

Das SEK durchsuchte das Zimmer des 28 Jahre alten Tatverdächtigen, traf den Mann aber nicht an. Dafür fanden die Beamten eine Softair-Waffe. Die Pistole samt Munition wurde beschlagnahmt. Der Verdächtige erschien später vor dem Gebäude und wurde festgenommen. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen sich die Männer flüchtig gekannt haben.