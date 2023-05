Beelitz - Der Vorsitzende des Beelitzer Spargelvereins, Jürgen Jakobs, hat sich zufrieden mit dem Geschäft in der bisherigen Spargel-Saison gezeigt. Im vergangenen Jahr blieb viel Spargel in den Läden liegen. Die Saison, die im April begann, geht traditionell zum Johannistag am 24. Juni zu Ende.

„Wir standen unter keinen guten Vorzeichen, weil 2022 eine Verlustsaison war und es Kostensteigerungen gab“, sagte Jakobs der dpa. Im vergangenen Jahr sei der Markt nach Ostern zusammengebrochen.

Bislang sei er positiv überrascht. Es gebe ein kontinuierliches Ernteaufkommen und keine großen Preisabschläge wie noch 2022. „Wir haben eine kontinuierlich gute Nachfrage.“ Zum bevorstehenden Pfingst-Geschäft rechne er noch mit einer deutlichen Umsatzbelebung.

Der Spargel-Preis liegt Jakobs zufolge bei sieben bis acht Euro je Kilo in der Qualitäts-Klasse 2. Zehn bis zwölf Euro je Kilo müsse der Kunde für eine bessere Qualität zahlen.

Die Region Beelitz südwestlich von Berlin und Potsdam ist das größte Anbaugebiet in Brandenburg und hat eine lange Tradition. Zum Saisonstart hatte Jakobs gesagt, er rechne damit, dass sich die Anbaufläche für Beelitzer Spargel, weiter verringern werde. Derzeit seien es um die 1500 Hektar, zu Hochzeiten etwa im Jahr 2020 seien es rund 2000 Hektar gewesen.