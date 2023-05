Osnabrück - Einige tausend Anhänger haben den Fußballern des VfL Osnabrück am Sonntagnachmittag einen begeisternden Empfang bereitet. Nachdem sich Spieler und Verantwortliche der Lila-Weißen am Tag nach dem Zweitliga-Aufstieg in das Goldene Buch der Stadt eingetragen hatten, präsentierte sich das Team von Trainer Tobias Schweinsteiger den wartenden Fans auf der Rathaustreppe.

Die Osnabrücker hatten am Samstag durch ein 2:1 gegen die Reserve von Borussia Dortmund den siebten Aufstieg in die zweite Liga nach 1985, 2000, 2003, 2007, 2010 und 2019 perfekt gemacht.

Am Montag reist die Mannschaft zur weiteren Feier für vier Tage nach Mallorca. Am Samstag steht dann noch das Endspiel im NFV-Pokal gegen Atlas Delmenhorst auf dem Programm, ehe es in die Sommerpause geht. Die neue Zweitliga-Saison beginnt am letzten Juli-Wochenende.