Startschuss für die Herbstferien - und für den Reiseverkehr. Der Andrang auf Niedersachsens Straßen und Schienen soll am Wochenende deutlich zulegen und der Flughafen rechnet mit vielen Passagieren. An drei Tagen könnte es besonders voll werden.

Hannover - Mit Auto, Bahn oder Flieger - für viele Menschen geht es in den Herbstferien in den Urlaub. Auch in Niedersachsen zeigt sich der Andrang im Reiseverkehr. „Die Autobahnen werden voll“, teilte der ADAC Niedersachsen mit. Vor allem vom 13. bis 15. Oktober sei mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Auf der Autobahn 7 ist die Staugefahr laut ADAC hoch und auch auf der Autobahn 1 zwischen Lohne/Dinklage und Bramsche kann es in beiden Richtungen voll werden.

Wer für die Reise in die Herbstferien auf den Zug ausweichen möchte, sollte auf Empfehlung der Deutschen Bahn einen Sitzplatz reservieren. In der Regel sei insbesondere das Wochenende zum Ferienstart besonders reisestark, teilte eine Bahnsprecherin am Mittwoch mit. Wer flexibel ist und außerhalb der Wochenenden reisen kann, könne noch günstige Angebote finden.

Außer Niedersachsen starten auch Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein in ihre schulfreie Zeit, gleichzeitig enden die Herbstferien in Nordrhein-Westfalen. Deshalb werde an diesem Wochenende das höchste Passagieraufkommen erwartet, sagte eine Sprecherin des Flughafens Hannover am Mittwoch. Für die Herbstferien rechnet der Flughafen mit rund 350 000 Passagieren. Alle Reisenden sollten deshalb pünktlich zur Öffnung der Check-in-Schalter am Flughafen sein, also zwei bis zweieinhalb Stunden vor Abflug, rät die Sprecherin.