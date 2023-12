Magdeburg - Sachsen-Anhalts Landesbehindertenbeauftragter Christian Walbrach hat mehr Beteiligung von Behinderten im Arbeitsmarkt gefordert. Unter anderem müssten die Beschäftigungsquoten von Menschen mit Behinderungen durchgesetzt werden, sagte Walbrach zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen am 3. Dezember. Der inklusive Arbeitsmarkt müsse weiterentwickelt werden. „Wir sondern in Deutschland in den Bereichen Arbeit, Schule und Wohnen noch zu viele Menschen aus.“ Im August habe eine Prüfung zur Umsetzung der UN-Behindertenkonvention Deutschland aber auch viel Positives bescheinigt, unter anderem die Initiative für Barrierefreiheit und die Beseitigung bei Einschränkungen des Wahlrechts.