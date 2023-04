Hannover - Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) legt am Montag (10.00 Uhr) in Hannover die polizeiliche Verkehrsunfallstatistik für das vergangene Jahr vor. In dieser Statistik geht es etwa darum, wie viele Tote und Verletzte es im Straßenverkehr gegeben hat.

2021 kamen in Niedersachsen 352 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben - laut Innenministerium der niedrigste Stand seit Beginn der statistischen Erhebungen vor mehr als 60 Jahren. Die Zahl der Verkehrsunfälle stieg damals hingegen leicht an.