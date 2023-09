Mansfeld/Lutherstadt Eisleben - Ermittler der Kriminalpolizei sind bei der Durchsuchung eines Hauses in Mansfeld auf eine Indoorplantage mit fast 500 Cannabispflanzen gestoßen. Ein 33-Jähriger wurde vorläufig festgenommen, wie die Polizei in Lutherstadt Eisleben am Freitag mitteilte. Die Durchsuchung am Donnerstag im Ortsteil Molmerswende erfolgte wegen des Verdachts des illegalen Anbaus und Handels mit Betäubungsmitteln. Die Pflanzen sowie aufgefundene Ausweisdokumente und Kommunikationsmittel wurden sichergestellt.