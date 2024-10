Trainer Kurt Russ gab gegen Essen sein Debüt in Potsdam.

Potsdam - Die Fußballerinnen des 1. FFC Turbine Potsdam bleiben auch unter ihrem neuen Trainer Kurt Russ in der Bundesliga punktlos. Beim ersten Spiel des Österreichers, der am Dienstag die Nachfolge Marco Gebhardt angetreten hatte, verloren die Aufsteigerinnen gegen die SGS Essen mit 0:3 (0:2).

Vor 702 Fans im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion köpfte Annalena Rieke (34.) die Gäste in Führung, bevor Laureta Elmazi (35.) einen Angriff später den Vorsprung erhöhte. Natasha Kowalski (60.) sorgte in Halbzeit zwei für die Entscheidung. Mit der nun sechsten Niederlage rangieren die Brandenburgerinnen am sechsten Spieltag weiter torlos auf dem letzten Tabellenplatz.

Viele Ausfälle, wenig Chancen

Mit neun Ausfällen – darunter Ex-Nationalspielerin Bianca Schmidt, die sich am vergangenen Wochenende im ersten Spiel nach ihrem aufgehobenen Karriereende den kleinen Zeh gebrochen hatte – war Russ bei seinem Debüt an der Potsdamer Seitenlinie maximal gefordert. Der von ihm erhoffte Impuls blieb indes überwiegend aus.

Potsdam lief zwar hoch an, konnte sich allerdings zu wenig Chancen erarbeiten. Derweil war Essen stärker am Ball und im Abschluss effektiver. Nach der Pause kamen die Turbinen noch einmal energisch zurück, konnten aber die bisherige Torflaute nicht durchbrechen.