Ein Mann wird in Lichtenberg von mehreren Menschen angegriffen und mit einem Messer verletzt. Er kommt in ein Krankenhaus.

Berlin - Ein 23-jähriger Mann ist in Lichtenberg mit einem Messer verletzt worden. Zuvor griffen ihn mehrere Menschen an, wie die Polizei mitteilte. Demnach soll der Mann am Montagnachmittag zunächst von einer Gruppe in der Nähe des Roedeliusplatz angesprochen worden sein. Es sei zu einem Streit gekommen, dabei hätten die Unbekannten den 23-Jährigen geschlagen und zu Boden gestoßen. Daraufhin hätten sie ihn mit einem Messer verletzt und seien geflüchtet. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wurde. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.