Nach Protestaktionen an einigen Teslas in Berlin ermittelt die Polizei.

Berlin - Sechs Tesla-Autos sind in Berlin-Charlottenburg Ziel von Beschädigungen geworden. Die Täter ließen am Montag und Dienstag Luft aus den Reifen der Autos in der Wundtstraße und in der Nehringstraße. Sie ließen Bekennerschreiben und Aufkleber mit politischem Inhalt zurück, wie die Polizei mitteilte.

Schon in den vergangenen Wochen waren immer wieder Teslas aus Protest gegen den Konzernchef Elon Musk und dessen Unterstützung für US-Präsident Donald Trump beschädigt oder auch angezündet worden.