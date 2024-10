Sondershausen - Nach einem schweren Verkehrsunfall in der Innenstadt von Sondershausen ist ein 61 Jahre alter Autofahrer gestorben. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann am Freitag in der Innenstadt aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Wagen kam von der Straße ab, kollidierte mit zwei Kunststoffsperren, einem geparkten Auto und einem Lichtmast aus Beton. Der 61-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wo er später an seinen Verletzungen starb.