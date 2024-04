Magdeburg - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Wagen und einem Lkw auf der A14 ist ein 34-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann war Beifahrer und wurde bei dem Unfall am Montagabend bei Magdeburg in dem Auto eingeklemmt und konnte von der Feuerwehr nur tot geborgen werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 21 Jahre alte Fahrer des Autos wurde demnach leicht verletzt und kam in eine Klinik. Weitere Verletzte gab es nicht.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der 21-Jährige den vor ihm fahrenden Lkw überholen. Allerdings scherte der Autofahrer zu spät aus und touchierte den Lastwagen mit der Beifahrerseite. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Auto gegen die rechte Leitplanke, überschlug sich mehrfach und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Die Polizei ermittelt die Unfallursache. Zur genauen Rekonstruktion des Unfalls war in der Nacht ein Unfallgutachter an der Unfallstelle im Einsatz. Für die Unfallaufnahme und die Rettungs- und Bergungsarbeiten war die A14 Richtung Schwerin ab der Anschlussstelle Wanzleben für fünf Stunden gesperrt.