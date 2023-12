Wernigerode - Beim Zusammenstoß eines Autos mit einer Simson ist eine 16 Jahre alte Beifahrerin auf dem Motorrad schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, befuhren zwei 16-jährige Mädchen die Kreisstraße in Richtung Silstedt mit ihrer Simson. Beim Abbiegen kam ein 76 Jahre alter Fahrer mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Motorrad. Die Motorradfahrerin verletzte sich den Angaben zu Folge leicht, die Beifahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete gegen den Unfallverursacher ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben bereits am Freitagabend.