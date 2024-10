München - Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz hat sich im Länderspiel-Klassiker gegen die Niederlande eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen. Der 21 Jahre alte Leverkusener sei bei einer Aktion im Rasen hängen geblieben und habe darum beim 1:0 (0:0) der DFB-Auswahl in München mit Innenbandproblemen zur Pause ausgewechselt werden müssen, berichtete Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Man müsse nun die genauen medizinischen Untersuchungen am Dienstag abwarten. „Ich hoffe, dass es nichts Schlimmes ist“, sagte Nagelsmann. Die Leverkusener stehen nach den Nations-League-Partien vor wichtigen Partien in Bundesliga und Champions League. Am kommenden Samstag empfängt der deutsche Meister den Tabellenzweiten Eintracht Frankfurt. Vier Tage später muss Bayer in der Königsklasse bei Stade Brest antreten.