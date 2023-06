Leipzig - Eine Autofahrerin ist in Leipzig einem Rettungswagen ausgewichen und von einem anderen Autofahrer angefahren worden - ihr dreijähriger Sohn wurde dabei verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, war die 23-Jährige am Dienstag mit ihrem Auto auf der Kurt-Eisner-Straße in der Südvorstadt unterwegs. Um Platz für einen sich nähernden Rettungswagen zu machen, sei sie an den linken Straßenrand gefahren. Ein 66-Jähriger, der hinter ihr fuhr, habe zu spät reagiert und sei auf ihren Wagen aufgefahren.

Bei dem Zusammenstoß wurde das dreijährige Kind der 23-Jährigen verletzt und kam in ein Krankenhaus. Wie schwer der Junge bei dem Unfall verletzt wurde, war der Polizei laut einer Sprecherin zunächst nicht bekannt. Zwei weitere parkende Autos wurden bei dem Unfall beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 30 000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.