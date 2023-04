Ilmenau - Es ist ein beliebtes Ziel für Wanderer auf Goethes Spuren, aber die Witterung hat daran Spuren hinterlassen: Nun gibt es Pläne, das sogenannte Goethehäuschen bei Ilmenau wieder in Schuss zu bringen. „Es ist alles noch in der Planung, aber wir wollen das Häuschen grundlegend sanieren, um die schöne historische Stätte zu erhalten und auch in Zukunft zugänglich zu machen“, sagte Katarina Perlak, Abteilungsleiterin Stadtmarketing in Ilmenau.

Es müsse geprüft werden, was möglich sei. Das Häuschen sei denkmalgeschützt, entsprechend gelte es Auflagen zu beachten. Vor allem an der von Wind und Wetter gezeichneten Außenfassade müsse gearbeitet werden, sagte Perlak. Die Hütte steht auf dem Ilmenauer Hausberg Kickelhahn. Denkbar sei ein Sanierungsstart im kommenden Jahr.

Derzeit können sich Ausflügler allerdings aus anderen Gründen die Stätte nur von außen ansehen. Wegen Vandalismus sei das Häuschen aktuell gesperrt, so Perlak. Die Schäden sollten aber in den nächsten Wochen behoben werden, so dass die Hütte wieder zugänglich sei.

Das Goethehäuschen ist eine Station im Goethewanderweg. An die Wand der Original-Schutzhütte soll der Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe 1780 die berühmten Zeilen zu „Über allen Gipfeln ist Ruh...“ geschrieben haben. Beim aktuellen Häuschen handelt es sich um einen originalgetreuen Nachbau der Hütte.