Leipzig - Die Jury für den Preis der Leipziger Buchmesse will an diesem Donnerstag bekannt geben, welche Autorinnen und Autoren sich Hoffnungen auf die begehrte Auszeichnung machen können. In den drei Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung werden je fünf Kandidatinnen und Kandidaten nominiert. In diesem Jahr hatten 177 Verlage 486 Werke eingereicht. Der Preis ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert. Er wird am ersten Tag der Leipziger Buchmesse am 21. März verliehen.