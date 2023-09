Hannover - Mehr als 35.000 Zuschauer wollen kommen: Die zuletzt guten Leistungen von Fußball-Zweitligist Hannover 96 werden auch am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim Niedersachsen-Duell mit dem Aufsteiger VfL Osnabrück honoriert. „35.000 Fans hat auch was mit unserer Entwicklung zu tun“, betonte 96-Trainer Stefan Leitl am Freitag.

Nach schwachem Start präsentierte sich der Aufstiegskandidat zuletzt deutlich verbessert. Es gab zwei Auswärtssiege in Rostock und Fürth und dazwischen eine überzeugende Leistung beim 0:1 gegen Tabellenführer Hamburger SV. „Die Leistungen sind stabil, die Ergebnisse okay. Jetzt müssen wir es auf Strecke bringen“, erklärte der 96-Coach.

Auch wenn der Aufsteiger aus Osnabrück mit nur einem Punkt auf dem letzten Platz steht, warnte Leitl vor dem Niedersachsen-Rivalen. „Es waren alles knappe Ergebnisse. Die Mannschaft verfügt über viel Zweitliga-Erfahrung“, sagte der 46-Jährige. Zudem wird der frühere Bayern-Profi Michaël Cuisance voraussichtlich dein Debüt im VfL-Trikot feiern. Der Champions-League-Sieger von 2020 kam kurz vor Transfer-Ende aus Venedig nach Osnabrück.

Fehlen werden am Sonntag einige 96-Profis. Neben Max Besuschkow, Max Christiansen und Christopher Scott fehlt auch U21-Nationalspieler Nicolò Tresoldi wegen eines grippalen Infekts. „Die Lage ist nicht optimal“, erklärte Leitl. Für Tresoldi ist Neuzugang Andreas Vogelsammer ein Startelf-Kandidat.