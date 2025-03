Stuttgart - Der FC Bayern München fühlt sich angesichts seiner aktuellen Erfolgsserie in der Fußball-Bundesliga gut gerüstet für den Champions-League-Hit gegen Bayer Leverkusen. „Es ist bemerkenswert, wie wir in so einem Spiel auch wachsen“, sagte Sportvorstand Max Eberl nach dem 3:1 (1:1) beim VfB Stuttgart am Freitagabend. Wie die Mannschaft nach dem Rückstand ruhig geblieben und zurückgekommen sei und in der zweiten Halbzeit dann dominiert habe, sei „schon sehr gut gewesen“, meinte der 51-Jährige.

Seit zehn Liga-Spielen sind die Bayern ungeschlagen, neun davon haben sie gewonnen. Vorige Woche gegen Eintracht Frankfurt (4:0) und nun beim Vizemeister in Stuttgart habe man „zwei wirklich überzeugende Spiele“ gezeigt, sagte Eberl - und zwar gegen Teams, die „zu den besten Vereinen in Deutschland gehören“. Gegen den VfB profitierte der Tabellenführer bei seinem zweiten und dritten Tor allerdings auch von gegnerischen Ballverlusten.

Ansage von Kapitän Neuer vor Leverkusen-Hit

Die Mannschaft spiele aktuell „ein Stück weit erwachsener“, meinte Torhüter Manuel Neuer. Das dürfte ihr auch im brisanten Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse gegen Double-Sieger Leverkusen am Mittwoch helfen. Schon Kleinigkeiten könnten die Duelle mit der Werkself entscheiden, meinte Neuer. Es sei daher wichtig, „kühlen Kopf“ zu bewahren und „aufmerksam“ zu sein. Man müsse „nicht in einem Spiel alles entscheiden, sondern intelligent sein“.