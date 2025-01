Benefizkonzert für Brandopfer in Los Angeles geplant

Brände in Kalifornien

Los Angeles - Für Betroffene der verheerenden Brände in und um die US-Metropole Los Angeles sollen Spenden bei einem Benefizkonzert gesammelt werden. Die Veranstaltung mit dem Namen „FireAid“ werde am 30. Januar in Inglewood südlich von Los Angeles stattfinden, teilten die Veranstalter mit.

Das Line-up werde in den kommenden Tagen bekanntgegeben. Nach Angaben des Senders CNN vertreten Shelli und Irving Azoff, die das Konzert organisieren, eine Reihe berühmter Bands, darunter die Eagles, Fleetwood Mac und Maroon 5. Der gemeinsame Sohn Jeffrey Azoff sei Manager des Sängers Harry Styles.

Hilfe für Brandopfer und Prävention

Mit den eingenommenen Spendengeldern sollen demnach Menschen unterstützt werden, die durch die Brände aus ihren Häusern vertrieben wurden. Außerdem fließe der Erlös in den Wiederaufbau der Infrastruktur und in die Vorbereitung auf zukünftige Brandkatastrophen.

Die seit mehr als einer Woche andauernden Brände im Raum Los Angeles haben nach bisherigen Angaben mehr als 12.000 Gebäude zerstört oder beschädigt. Mindestens 25 Menschen kamen ums Leben, weitere werden noch vermisst. Trotz fortschreitender Löscharbeiten ist die Gefahr bislang nicht gebannt: Für Mittwoch sind gefährliche Windböen vorhergesagt, die die Feuer verstärken könnten.