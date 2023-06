Potsdam - Die Gleichstellungs- und Frauenminister von Bund und Ländern beraten am Freitag zum Abschluss ihrer Konferenz in Potsdam über einen besseren Schutz von Frauen gegen Gewalt. In einem Antrag fordert das Land Sachsen, dass das Bundesfamilienministerium einen Gesetzesentwurf noch in diesem Jahr vorlegen soll. Brandenburgs Frauenministerin Ursula Nonnemacher und Bundesfrauenministerin Lisa Paus (beide Grüne) stellen die Ergebnisse der Konferenz (13.30 Uhr) vor.

Brandenburgs Frauenministerin, die Gastgeberin der Konferenz ist, verlangt einen Ausbau des Hilfesystems. „Dieser Rechtsanspruch auf Bundesebene muss klare Mindeststandards zum Hilfesystem formulieren und natürlich soll der Bund dort auch finanziell mit einsteigen“, sagte Nonnemacher der Deutschen Presse-Agentur. „Wenn ein Rechtsanspruch für Frauen formuliert wird, muss das Hilfesystem deutlich ausgebaut werden.“

Nach Angaben des Familienministeriums wird jede dritte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben Opfer körperlicher und/oder sexualisierter Gewalt. Etwa jede Vierte erleide mindestens einmal körperliche oder sexualisierte Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren Partner. Am Donnerstag hatte sich die Gleichstellungsministerkonferenz mit der Forderung nach einem höheren Anteil von Frauen in den Parlamenten beschäftigt.