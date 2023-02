Beratungstermin in Cottbus für Einsicht in Stasi-Unterlagen

Cottbus - Für die Einsicht in Stasi-Akten können sich Menschen am Dienstag (28. Februar) in Cottbus Unterstützung holen. Mitarbeiter des Stasi-Unterlagen-Archivs aus Frankfurt (Oder) beantworten von 11.00 bis 16.00 Uhr in der Gedenkstätte Zuchthaus Cottbus die Fragen von Interessierten und unterstützen bei der Antragstellung, wie das Bundesarchiv mitteilte. Ein gültiges Ausweisdokument sei notwendig, um den Antrag zu stellen.

Auch für gestorbene oder vermisste Angehörige kann Akteneinsicht beantragt werden. Außerdem werde Hilfe bei der Entschlüsselung von Decknamen angeboten.