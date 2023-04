Arnstadt - Ein berauschter Autofahrer hat in Arnstadt mehrere Unfälle gebaut und Fahrerflucht begangen. Der 67 Jahre alte Mann war am Freitagabend mit einem Transporter gegen ein geparktes Auto und einem Stromkasten gekracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er stand demnach unter dem Einfluss von Rauschmitteln.

Später stellte sich heraus, dass der Rentner kurz zuvor einen weiteren Unfall verursacht hatte. Laut Zeugen hat er bei einem Wendemanöver am Stadtrand Teile eines Maschendrahtzauns und einen Laternenpfosten beschädigt. Anschließend beging er Fahrerflucht. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein.