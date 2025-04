Potsdam - Die Polizei in Brandenburg hat an den Ostertagen zahlreiche Delikte unter Alkoholeinfluss festgestellt. Im ganzen Land hätten viele Feierlichkeiten wie Osterfeuer oder Osterumzüge stattgefunden, sagte ein Sprecher der Polizei. In Bad Belzig streckte ein 19-Jähriger einen 40-Jährigen mit einem Faustschlag auf einer öffentlichen Veranstaltung nieder. Sowohl Angreifer als auch Opfer waren bei dem Vorfall am Samstag zum Teil „erheblich“ alkoholisiert.

Mit 2,56 Promille Unfall verursacht

Ebenfalls am Samstagabend verursachte ein 38-jähriger Autofahrer in Spremberg einen Unfall mit insgesamt fünf verletzten Menschen. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,56 Promille an. Bereits ab 0,5 Promille ist in Deutschland das Fahren eines Kraftfahrzeuges verboten. In Eichwalde (Landkreis Dahme-Spreewald) klaute ein unbekannter Mann mehrere Bierflaschen aus einem Imbiss-Kühlschrank. Als man ihn stoppen wollte, verließ er das Bistro und zückte außerhalb des Ladens ein circa 15 Zentimeter langes Küchenmesser.

In Neuruppin randalierte am Sonntag ein 47-Jähriger besoffen im Krankenhaus. Auch bei ihm stellten die Beamten einen Atemalkoholwert jenseits der zwei Promille fest. Die eingesetzten Polizeibeamten beleidigte und bedrohte er. Anschließend ging es für den Mann in Polizeigewahrsam.

Am Flughafen BER konsumierte ein Mann am Terminal am Boden weißes Pulver. Der Zoll überprüfte die Substanz. Im Ergebnis handelte es sich um Amphetamine.

Zahlreiche Alkoholverstöße im Straßenverkehr

Auch bei Verkehrskontrollen griff die Polizei mehrere stark alkoholisierte oder unter Drogeneinfluss stehende Menschen auf. In Massen (Landkreis Elbe-Elster) fuhr ein 37-jähriger Radfahrer entgegen der Straßen-Fahrtrichtung. Ein Atemalkoholtest ergab 1,9 Promille.

In Großbeeren (Landkreis Teltow-Fläming) wurde ein Autofahrer mit 1,5 Promille kontrolliert. Im gesamten Bundesland stellte die Polizei Trunkenheitsfahrten bei Auto-, Fahrrad- und E-Scooter-Fahrern mit vergleichbaren Promillewerten fest.