Hannover - Im zentralen Niedersachsen zwischen Celle und Hameln ist der Bedarf für die Beregnung von Feldfrüchten einer Berechnung zufolge gestiegen. Grund dafür ist der Klimawandel, wie aus einer Untersuchung hervorgeht, die das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) am Mittwoch vorgestellt hat. Den Angaben nach dürfte der Bedarf in Zukunft noch weiter steigen.

Nach den Berechnungen habe der mögliche Beregnungsbedarf von Feldfrüchten in den Landkreisen Schaumburg, Hameln-Pyrmont, Holzminden und Celle sowie der Region Hannover mit über 20 Litern pro Quadratmeter in einer Beregnungsperiode besonders stark zugenommen. Besonders viel musste demnach in Holzminden (+ 24 Liter pro Quadratmeter) jährlich nachgewässert werden. Die Küstenregionen waren kaum betroffen. Landesweit habe der Bedarf um etwa 10 Liter pro Quadratmeter zugenommen.

Eine Beregnungsperiode entspricht laut dem Landesamt in etwa dem Zeitraum von April bis September. Für die Berechnung wurden die Zeiträume 1961 bis 1990 sowie 1991 bis 2020 miteinander verglichen. Dabei wurde laut einem LBEG-Sprecher unter anderem die Grundwasserneubildung untersucht.

„Das ist ein weiteres beunruhigendes Signal“, sagte LBEG-Präsident Carsten Mühlenmeier. Denn in einer vor einigen Monaten veröffentlichten Untersuchung machte das Landesamt auf die zurückgehende Grundwasserneubildung aufmerksam, auf die Pflanzen angesichts ausbleibender Regenfälle besonders angewiesen sind. Auch Beregnungswasser wird den Angaben nach vor allem aus dem Grundwasser gezogen.

In ferner Zukunft könnte sich die Situation weiter verschärfen. Mit Hilfe von verschiedenen möglichen Szenarien des Klimawandels haben die Fachleute Modelle für den Zeitraum 2071 bis 2100 aufgestellt. Im schlimmsten Fall steigt der potenzielle Beregnungsbedarf demnach in allen Landkreisen um 10 bis 20 Liter pro Quadratmeter in einer Beregnungsperiode - verglichen mit dem Zeitraum 1971 bis 2000. Auch in Regionen, in denen bisher Beregnung nicht nötig sei, könnte das somit in Zukunft nötig werden.