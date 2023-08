Theeßen - Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 bei Theeßen konnten die Bergungsarbeiten in der Nacht zu Donnerstag abgeschlossen werden. Die zwei ausgebrannten Lastwagen auf der Fahrbahn in Richtung Hannover seien geborgen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Nun werden die Schäden an der Straße begutachtet. Am Mittwochabend war die Fahrbahn in Richtung Berlin zwischen Burg-Ost und Theeßen wieder freigegeben worden.

Bei dem schweren Verkehrsunfall waren am Dienstag mehrere Lastwagen ineinander gefahren, zwei Menschen starben. Die A2 ist in Richtung Hannover zwischen Theeßen und Burg-Ost nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes noch bis mindestens Samstag gesperrt.