Ein Rettungshubschrauber fliegt am Himmel.

Bad Harzburg - Bergwacht und Polizei haben im Harz einen verunglückten Wanderer gerettet. Der 42-Jährige hatte am Samstag auf dem Burgberg bei Bad Harzburg aufgrund einer Krankheit das Bewusstsein verloren und war einen Hang hinabgestürzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Baumstumpf bremste seinen Fall nach etwa 15 Metern. Andere Wanderer eilten dem verletzten Touristen zu Hilfe. Mitarbeiter von Rettungsdienst, Bergwacht und Polizei stabilisierten den 42-Jährigen am Hang. Er wurde auf eine Rettungstrage geschnallt und geborgen. Der Verletzte kam ins Klinikum Goslar.