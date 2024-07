Bericht: Flugzeug in Nepal beim Start verunglückt - Tote

Am Flughafen von Kathmandu stieg eine große Rauchwolke auf.

Kathmandu - Im Himalaya-Staat Nepal ist Medienberichten zufolge ein Flugzeug beim Start verunglückt. Fünf Leichen seien nach vorläufigen Informationen am Unglücksort auf dem Internationalen Flughafen der Hauptstadt Kathmandu geborgen worden, schrieb die örtliche Zeitung „Kathmandu Post“. Der Pilot sei in ein Krankenhaus gebracht worden. 19 Menschen seien an Bord der Maschine der nepalesischen Fluggesellschaft Saurya Airlines gewesen. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.

Das Flugzeug sei beim Start mit Flugziel Pokhara in Nepal von der Startbahn abgekommen, zitierte die Zeitung einen Sprecher des Flughafens. Auf Fotos war aus der Entfernung eine große Rauchwolke zu sehen. Weitere Informationen gab es zunächst nicht.