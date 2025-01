Oslo - Der frühere DHB-Vizepräsident Bob Hanning soll neuer Trainer der italienischen Handball-Nationalmannschaft werden. Das berichten die Zeitungen „Dolomiten“ und „Flensborg Avis“. Hanning würde damit auf Riccardo Trillini folgen, der den Job seit fast acht Jahren innehat. Hanning soll noch an diesem Freitag offiziell in Oslo vorgestellt werden. In Norwegens Hauptstadt findet das Finalwochenende der Handball-WM statt.

Der italienischen Auswahl wird großes Potenzial vorhergesagt. Bei ihrer ersten WM-Teilnahme in 28 Jahren gehörten die „Azzurri“ zu den Überraschungsmannschaften des Turniers und feierten Siege gegen Tunesien, Algerien und Tschechien. In der Hauptrunde unterlag das Team um Bundesliga-Profi Domenico Ebner unter anderem der deutschen Riege.

Hanning soll Geschäftsführer der Füchse Berlin bleiben

Schon im Vorjahr hatte es Hanning als reizvoll beschrieben, eine Nationalmannschaft zu betreuen, die nicht zu den ganz großen der Welt gehört. Als Nationalcoach war der 56-Jährige bislang nicht tätig, verfügt aber über reichlich Trainererfahrung. Zuletzt hatte der Sportfunktionär den VfL Potsdam von der 3. Liga ins Oberhaus geführt. Vor über 20 Jahren coachte er bereits den HSV Hamburg.

Derzeit ist Hanning Geschäftsführer des deutschen Vizemeisters Füchse Berlin und soll dies auch bleiben. Hannings Tätigkeit dürfte für beide Seiten Vorteile haben, wie bereits ein Spielertransfer am Donnerstag zeigte. Die Berliner verpflichteten den italienischen Leistungsträger Leo Prantner.