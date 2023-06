Bericht: Klopp-Club Liverpool an Szoboszlai interessiert

Leipzigs Dominik Szoboszlai (l) in Aktion.

Liverpool - Der FC Liverpool will offenbar Dominik Szoboszlai von DFB-Pokalsieger RB Leipzig verpflichten. Verantwortliche des Clubs von Trainer Jürgen Klopp sollen sich in dieser Woche mit Vertretern des ungarischen Nationalspielers getroffen haben. Das berichtet das Portal „The Athletic“. Der 22-Jährige passe in das gesuchte Profil.

Nach Ansicht des LFC würde sich ein Deal in diesem Sommer als schwierig gestalten. Die Ausstiegsklausel von 70 Millionen Euro ist den Briten wohl zu hoch, zuvor war man bei Ligakonkurrent Newcastle United zu demselben Ergebnis gekommen. Szoboszlai hatte in den vergangenen Wochen ein klares Bekenntnis zu Leipzig wiederholt vermieden. Sein Vertrag läuft noch bis 2026.

Liverpool und Leipzig verhandeln aktuell über eine Leihe von Fabio Carvalho. Der Portugiese wird bei den Sachsen zum Medizincheck erwartet und soll zunächst für ein Jahr wechseln. RB hätte gern eine Kaufoption für den 20 Jahre alten Portugiesen verankert, das lehnte Liverpool jedoch ab. Carvalho ist wie Szoboszlai im offensiven Mittelfeld flexibel einsetzbar.