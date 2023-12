Halle - Arbeitnehmer in Sachsen-Anhalt beteiligen sich laut einem Bericht der „Mitteldeutschen Zeitung“ in Halle (Donnerstag) häufiger an Streiks. Nach Einschätzung von Gewerkschaften sorgen eine relativ hohe Inflation sowie ein wachsendes Selbstbewusstsein der Beschäftigten dafür, dass Konflikte um höhere Löhne zunehmend in Arbeitskämpfen münden. Er rechne daher künftig mit häufigeren Streiks, sagte der Sprecher des Landesbüros des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Martin Mandel, dem Blatt. „Die Streikbereitschaft hat zugenommen.“ Eine aktuelle Streik-Statistik gibt es laut dem Bericht nicht. Die Gewerkschaft Verdi habe im laufenden Jahr jedoch allein im Handel 35.000 sogenannte Personenstreiks gezählt. Gewerkschafter rechneten langfristig mit häufigeren Arbeitskämpfen.