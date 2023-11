Bremen - Ex-Nationalspieler Per Mertesacker wird Geschäftsführer Frank Baumann bei Werder Bremen einem Medienbericht zufolge nicht beerben. Laut Informationen der „Bild“ sieht der frühere Werder-Profi seine berufliche Zukunft nicht in Bremen und hat den Verein bereits darüber informiert.

Am Mittwoch hatte der Club bekannt gegeben, dass Baumann seinen Vertrag nicht verlängern und die Hanseaten zum Ende der Saison verlassen wird. Mertesackers Name war in dem Zusammenhang in der Öffentlichkeit als möglicher Kandidat genannt worden.

Heißester Kandidat auf die Nachfolge ist Clemens Fritz, der schon jetzt als Fußballchef bei den Bremern tätig ist und zuletzt immer mehr Verantwortung übernahm. Auch weil beide befreundet sind, dürfte Mertesackers Interesse an der Baumann-Nachfolge gering gewesen sein. Seit 2018 leitet Mertesacker, der als Spieler zwischen 2006 und 2011 für die Bremer verteidigte, die Nachwuchsabteilung des englischen Clubs FC Arsenal.