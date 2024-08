Nach seiner langen Zeit in Dortmund habe er Lust auf „ein neues Abenteuer“. Für Marco Reus geht es nun in Los Angeles weiter.

Los Angeles - Der frühere Fußball-Nationalspieler Marco Reus setzt seine Karriere in den USA in der Major League Soccer MLS fort. Laut Transferexperte Fabrizio Romano wechselt der langjährige Profi des Bundesligisten Borussia Dortmund zum US-Club Los Angeles Galaxy. Der ablösefreie Deal sei abgeschlossen, nachdem die erste Vereinbarung im Juli bekanntgegeben worden war. Reus soll einen Vertrag bis Dezember 2025 plus Option auf Verlängerung erhalten.

Der 35-Jährige werde in den kommenden Tagen zum Medizincheck und zur Vertragsunterzeichnung an die Westküste der USA fliegen. In Los Angeles hatten einst auch die Fußball-Stars David Beckham oder Zlatan Ibrahimovic unter Vertrag gestanden.

Reus hatte beim BVB nach zwölf Jahren keinen neuen Vertrag mehr erhalten. Der gebürtige Dortmunder hat nach eigener Aussage noch mal Lust „auf ein neues Abenteuer“.

Vor Kurzem hatte LA-Trainer Greg Vanney (50) mit großer Wertschätzung über Reus und den möglichen Wechsel gesprochen: „Ein Spieler mit seinem Profil bringt Erfahrung, Qualität und Vielseitigkeit mit, außerdem eine Siegermentalität, eine Meisterschaftsmentalität. Diese Art von Dingen sind immer gut für Teams.“