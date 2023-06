Bericht zu Antisemitismus in Thüringen wird vorgestellt

Erfurt - Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Thüringen (RIAS) stellt am Dienstag (13.00 Uhr) ihren Jahresbericht für 2022 vor. Es zeichne sich eine besorgniserregende Schwerpunktbildung bei antisemitischen Vorfällen in Thüringen ab, hieß es in einer Mitteilung vorab. Details wollen Susanne Zielinski, Leiterin von RIAS Thüringen, und Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff bei einer Pressekonferenz bekannt geben. Außerdem wird Thüringens Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne) über eine Neuauflage des Reparaturbonus informieren.