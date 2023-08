Turins Leonardo Bonucci in Aktion.

Berlin - Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin ist Medienberichten zufolge am langjährigen italienischen Nationalspieler Leonardo Bonucci interessiert. Mehrere italienische Journalisten berichteten am Sonntagabend von Gesprächen zwischen dem deutschen Champions-League-Teilnehmer, Bonuccis Club Juventus Turin und dem Spieler. Bei Juve spielt der 36-Jährige in den Plänen von Trainer Massimiliano Allegri keine Rolle mehr und war zuletzt aus dem Kader ausgeschlossen worden. Der Europameister von 2021 hat bei Juve noch einen gültigen Vertrag bis zum kommenden Sommer und soll den Berichten zufolge offen für einen Wechsel nach Berlin sein.