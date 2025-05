Frankfurt/Main - Bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft könnte Benjamin Hübner laut Medienberichten Nachfolger von Sandro Wagner werden. „Kicker“ und Sky berichten, dass der ehemalige Innenverteidiger der TSG Hoffenheim nach dem Final Four der Nations League im Juni als Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann übernehmen könnte.

Weder der DFB noch die TSG, bei der Hübner derzeit Co-Trainer des Österreichers Christian Ilzer ist, wollten die Berichte auf Anfrage kommentieren.

Der Posten als Co-Trainer wird frei, weil sich Wagner bei der Nationalmannschaft für einen vorzeitigen Abschied ein Jahr vor der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada entschieden hat. Der ehemalige Stürmer will künftig als Cheftrainer arbeiten und könnte in diesem Sommer direkt bei einem Bundesligisten übernehmen.

Auch Schreuder wird gehandelt

Der 35 Jahre alte Hübner ist laut Sky der aktuelle Wunschkandidat von Nagelsmann. Der Ex-Profi, der bei Hoffenheim noch unter Nagelsmann spielte, soll laut „Kicker“ seinen Wechselwunsch bereits beim Club hinterlegt haben. Ein weiterer Kandidat für den Posten als Assistent ist der ehemalige Hoffenheimer Cheftrainer Alfred Schreuder (52). Das Nations-League-Finalturnier (4. bis 8. Juni) in München und Stuttgart wird Wagners Abschiedsvorstellung.