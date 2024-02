Nach dem Fund eines abgetrennten Oberschenkels in einem Park im Prenzlauer Berg in Berlin ist die Polizei im Großeinsatz. Ein Tötungsdelikt kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Abgetrennter Oberschenkel in einem Park gefunden

Ein Fahrzeug der Berliner Polizei steht an einem abgesperrten Zugang zum Park.

Berlin - Nach dem Fund eines abgetrennten Oberschenkels in einem Park im Prenzlauer Berg geht die Polizeisuche am Mittwoch weiter. Wie die Beamten mitteilten, waren am Dienstag insgesamt 120 Polizisten im Einsatz und suchten den Volkspark sowie angrenzende Straßen ab. Ein Tötungsdelikt kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Eine Mordkommission des Landeskriminalamtes sowie die Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen.

Am Dienstagvormittag fanden Fußgängerinnen ein Fleischstück in einem Gebüsch und riefen die Polizei. Zuvor witterten ihre Hunde den Körperteil.

Eine rechtsmedizinische Untersuchung ergab dann, dass es sich um einen Teil eines menschlichen Beines handeln soll. Daraufhin wurde der Volkspark sowie umliegende Straßen gesperrt, Polizisten suchten mit Hunden das Gebiet ab.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der Oberschenkel weiter rechtsmedizinisch untersucht werden. Das soll auch dabei helfen, die Identität der Person, zu der das Bein gehört, zu ermitteln.