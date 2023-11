Frankfurt/Main - Der Multifunktionär Andreas Hain ist neuer Präsident des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB). Der Manager des deutschen Frauen-Meisters TTC Berlin Eastside sowie Chef des hessischen Landesverbandes wurde am Samstag beim Bundestag des DTTB in Frankfurt am Main zum Nachfolger von Claudia Herweg gewählt. Die erste Frau an der Spitze des Verbandes erhielt im Frühjahr eine Brustkrebsdiagnose und trat wegen ihrer Therapie nach zwei Jahren im Amt nicht zur Wiederwahl an.

Der 57 Jahre alte Hain ist zunächst einmal nur für wenige Monate gewählt. Denn der DTTB verabschiedete am Samstag auch eine neue Satzung. Sie sieht einen hauptamtlichen Vorstand sowie ein ehrenamtliches Präsidium als Aufsichtsgremium vor, wird aber erst mit Eintragung in das Vereinsregister wirksam. Voraussichtlich im Frühjahr 2024 werden die neuen Posten nach der neuen Satzung bei einem außerordentlichen Bundestag vergeben.