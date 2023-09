Berlin - Berlin und Kiew schließen am Donnerstag eine Städtepartnerschaft. Zur Unterzeichnung einer entsprechenden Erklärung wird Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko in der deutschen Hauptstadt erwartet. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) will seinen Kollegen aus der Ukraine am Nachmittag (14.30 Uhr) am Brandenburger Tor empfangen. Dann geht es gemeinsam ins Rote Rathaus.

Die Regierungspartner CDU und SPD hatten die Städtepartnerschaft mit Kiew in ihrem Koalitionsvertrag verankert. Den Schritt, der nun besiegelt wird, versteht Berlin als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Das Land wehrt sich seit Februar 2022 gegen den russischen Angriffskrieg.

Berlin hat laut Senatskanzlei bislang 17 Partnerstädte, Kiew wäre also die 18.. Auch Tel Aviv soll bald dazukommen. Die 1991 vereinbarte Städtepartnerschaft mit Moskau ruht wegen des Krieges in der Ukraine bis auf Weiteres.