Berlin verpasst Playoffs in European League of Football

Berlin - Die Footballer von Berlin Thunder haben in der European League of Football (ELF) am letzten Spieltag der Hauptrunde ihr Heimspiel gegen die Tirol Raiders 10:37 (10:17) verloren. Damit verpassten die Hauptstädter den Einzug in die Playoffs. Das Team aus Österreich kann die Saison als bester Tabellenzweiter der drei Gruppen dagegen mit dem Halbfinale fortsetzen.

Die Chance für die Berliner war ohnehin nicht sehr groß. Selbst bei einem Sieg hätte man Schützenhilfe gebraucht. Zudem sprach auch die Punktedifferenz gegen Thunder. Das Team von Headcoach Johnny Schmuck beendet die Saison mit sieben Siegen und fünf Niederlagen als Tabellenzweiter der Northern Conference.

Die Berliner erwischten einen guten Start in die Partie. Gleich mit dem ersten Spielzug gelang ein Touchdown durch einen tiefen Pass auf Robin Wilzeck. Die Tiroler antworteten direkt ebenfalls mit einem Touchdown. In der Folge ging in der Offensive der Gastgeber jedoch nicht mehr viel zusammen. Es gelang lediglich noch ein Fieldgoal kurz vor der Pause. Die Gäste aus Österreich waren deutlich überlegen und bauten ihren Vorsprung im dritten und vierten Viertel immer weiter aus.

In den Playoffs der ELF stehen neben den Tirol Raiders die Hamburg Sea Devils, die Vienna Vikings sowie die Barcelona Dragons.