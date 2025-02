Bei der Berlinale stehen die letzten Premieren von Wettbewerbsfilmen an. Darunter ist eine Dokumentation zum Ukraine-Krieg. Am Samstag entscheidet sich dann, wer den Goldenen Bären gewinnt.

Berlin - Bei der Berlinale sind heute die letzten Premieren von Wettbewerbsfilmen geplant. Am Nachmittag soll der Dokumentarfilm „Strichka chasu“ („Time Stamp“) von Kateryna Gornostai über die Folgen des Ukraine-Krieges auf das Alltagsleben von Schülern und Lehrern laufen.

Dann steht der neue Film „Geu jayeoni nege mworago hani“ („What Does that Nature Say to You“) von Berlinale-Veteran Hong Sangsoo über einen jungen Dichter auf dem Plan. Der südkoreanische Regisseur hatte im vergangenen Jahr den Großen Preis der Jury gewonnen.

19 Filme im Rennen um Goldenen Bären

Abends wird zudem die Weltpremiere von „La cache“ („The Safe House“) gezeigt. Der Film von Regisseur Lionel Baier zeigt ein Porträt einer Familie vor dem Hintergrund der 1968er-Proteste in Paris.

Insgesamt gehen dieses Jahr 19 Filme ins Rennen um den Goldenen Bären. Die Abschlussgala mit Preisverleihung ist am Samstagabend geplant.