Berlin - Das Berliner Abgeordnetenhaus debattiert am Donnerstag (10.00 Uhr) über die Böllerexzesse in der Silvesternacht und die Konsequenzen. Den Abgeordneten liegt dazu ein Antrag der oppositionellen Grünen vor, in dem unter anderem ein stadtweites Böllerverbot gefordert wird. Zudem soll sich der Senat nach dem Willen der Grünen auf Bundesebene für ein ganzjähriges Verkaufsverbot für Pyrotechnik und für eine Verschärfung des Waffenrechts einsetzen. Dazu fordern sie eine Bundesratsinitiative.

Der Jahreswechsel in Berlin war geprägt von vielen friedlich feiernden Menschen, aber auch von wilder Böllerei etwa mit nicht erlaubten Kugelbomben, von Angriffen auf Einsatzkräfte, vielen Bränden und zahlreichen Verletzten. Die Polizei zählte 1.533 für Silvester typische Straftaten und ermittelte bisher mehr als 700 Verdächtige. Wie jedes Jahr wird nach den Ereignissen über das Für und Wider eines Böllerverbots diskutiert.