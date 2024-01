Berlin - Das Berliner Abgeordnetenhaus will am Donnerstag (ab 10.00 Uhr) unter anderem über die Bedrohung der Demokratie debattieren. In der ersten Plenarsitzung des neuen Jahres geht es in der Aktuellen Stunde gleich zu Beginn der Plenarsitzung um das Thema „Gemeinsam rechten Umsturzphantasien eine demokratische Mobilisierung entgegenstellen - Berlin bleibt offen, vielfältig und solidarisch“.

Die Fraktion der Grünen hatte das vor dem Hintergrund der derzeitigen Debatte etwa über das Treffen radikaler Rechter in Potsdam im November beantragt.

Auf der Tagesordnung der Parlamentarier steht außerdem die Beschäftigung mit zahlreichen Anträgen, etwa dazu, ein Auszubildendenwerk in Berlin zu gründen, eine Bundesratsinitiative zum Stopp des Anstieg der Indexmieten zu starten oder mehr Vorsorgeuntersuchungen für Kinder zu Kassenleistungen zu machen.