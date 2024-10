Der Berliner Landesverband der AfD bereitet sich auf die Bundestagswahl im nächsten Jahr vor. Der Parteitag findet allerdings in Brandenburg statt.

Berliner AfD wählt in Jüterbog Kandidaten für Bundestag

Jüterbog - Die Berliner AfD bestimmt heute (ab 10.00 Uhr) ihre Kandidaten für die Bundestagswahl 2025. Der Mitgliederparteitag findet in Jüterbog (Teltow-Fläming) statt, weil die Partei in der Hauptstadt keine Räumlichkeiten gefunden hat. Ein Bündnis gegen Rechts hat in Jüterbog zu einer Demonstration gegen die AfD aufgerufen.

Als Spitzenkandidatin bewirbt sich voraussichtlich die Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch, die die Berliner AfD bereits 2017 und 2021 in den Bundestagswahlkampf geführt hatte. Auf Platz zwei dürfte von Storchs Bundestagskollege Gottfried Curio gesetzt sein.

Insgesamt will die AfD dem Vernehmen nach acht Kandidaten wählen. Bei der Bundestagswahl 2021 (inklusive Teilwiederholung 2024) war die Partei in Berlin auf 9,4 Prozent der Zweitstimmen gekommen. Drei Berliner AfD-Politiker zogen seinerzeit in den Bundestag ein - neben von Storch und Curio noch Götz Frömming.