Berliner Betriebe bilden deutlich weniger aus als bundesweit

Berlin - In Berlin bilden deutlich weniger Betriebe aus als im bundesweiten Durchschnitt. „Nur 17 Prozent aller Berliner Unternehmen bilden aus“, sagte Sozialsenatorin Katja Kipping (Die Linke) am Donnerstag bei der Vorstellung des Betriebspanels 2021. Deutschlandweit seien es 28 Prozent. Für das aktuelle Panel wurden im dritten Quartal des vergangenen Jahres rund 950 Unternehmen in der Hauptstadt befragt.

Kipping bekräftigte deshalb erneut den im Koalitionsvertrag festgehaltenen Plan, Unternehmen per Ausbildungsplatzabgabe zu mehr Angeboten zu bewegen. Mit einer solchen Gebühr sollen jene Betriebe eine Gebühr zahlen, die deutlich unterproportional oder gar nicht ausbilden. Unternehmen, die überproportional ausbilden, sollen hingegen unterstützt werden, sagte die Senatorin.

Nach wie vor müsse juristisch geprüft werden, ob das Land Berlin die Kompetenzen hat, eine solche Abgabe zu erheben, teilte die Senatsverwaltung auf Anfrage mit. Der Koalitionsvertrag der neuen Berliner Landesregierung sieht eine solche Abgabe für bestimmte Branchen vor, ohne diese näher zu benennen.